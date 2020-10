Coronavirus, il lockdown non serve a salvare vite ma a ridurci in miseria

L'ho detto e lo ripeto. Il lockdown non serve a proteggervi la vita. Ma a mettervi nelle condizioni di non poter più vivere. Vi porteranno via tutto. Prima vi negheranno la possibilità di lavorare. Poi vi costringeranno a pagare egualmente le tasse. Infine vi preleveranno i risparmi per "affrontare la situazione in modo solidale". Questo è il loro piano criminale. Quando sarete morti di fame e miseria perché questo squallido manipolo di guitti giallofucsia vi avrà fatto perdere tutto a colpi di lockdown, dovrete ancora ringraziarli, perché vi avranno salvato la vita dal Covid-19. Occorre opporsi, pacificamente e insieme, al secondo lockdown e alla nuova società autoritaria del distanziamento sociale che questi scellerati stanno realizzando.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).