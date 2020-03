Coronavirus, sciacalli all'opposizione? La miopia di chi non vede le colpe Ue

Il lessico della neolingua orwelliana si è, in questi giorni delicati, direbbe Hegel “di trapasso e gestazione”, arricchito di un nuovo vocabolo: “sciacallo” è l’accusa che i padroni del discorso puntualmente rivolgono a quanti, lungi dal seguire passivamente la narrazione egemonica proposta dagli stregoni della notizia e gli ordinamenti imposti dal potere, osino avanzare critiche, prospettare dubbi e sviluppare forme di opposizione ragionata. In sostanza, la situazione emergenziale in cui l’Italia versa sarebbe tale da richiedere non solo la sospensione della Costituzione e delle libertà fondamentali del cittadino: richiederebbe altresì l’ibernazione dell’opposizione e della possibilità di critica e di dissenso rispetto all’operato del governo e alla narrazione egemonica che lo supporta. Con preoccupante sicumera, assistiamo a giornalisti della prima pagina o della prima serata ripetere che “non è il momento per l’opposizione” o che “non è ora il tempo per le polemiche”.

La tragedia del virus c’è, è evidente e non va ridimensionata. Ma neppure bisogna sottovalutare la governamentalità liberista che essa ha reso, con tutta evidenza, possibile: in nome dell’emergenza, si accettano e si legittimano provvedimenti che, nella normalità, mai verrebbero accettati di buon grado e con cadevrico silenzio dell’opinione pubblica. Le rare voci che si levano per protestare e per muovere delle obiezioni, magari caute e pacate, subito sono silenziate come “sciacalli” dagli amministratori del consenso, dai guardiani dell’ortodossia e dai pretoriani del nuovo ordine mentale global-liberista.

Sono, in sostanza, gli stessi monopolisti del discorso che, disinvoltamente volteggiando per gli spazi totalmente amministrati della civiltà dello spettacolo, garantiscono, come diceva Debord, che il sole non tramonti mai sull'impero della passività umana. E ciò di modo che tutti accettino tutto, come se fosse un bene o anche solo perché “non vi sono alternative” (parola di Giuseppe Conte, 21.3.2020).

Sono gli stessi, in sostanza, che ci raccontano sempre e comunque che “tutto andrà bene”, dando spazio agli immancabili arcobaleni e ai ridicoli canti euforici dai balconi: senza mai dire nulla sul vergognoso contegno della UE, che sta ostacolando l’Italia in ogni modo; o sui 500.000 tamponi misteriosamente pariti da Aviano per gli USA qualche giorno addietro; o sulla Cina e sull’Iran, che apertamente hanno accusato gli USA per il coronavirus; o sul reparto statunitense di studi e sperimentazioni su virus e batteri (NAMRU3) che nel dicembre 2019 si è spostato dal Cairo a Sigonella; o ancora sulla Russia, che per portare in Italia i suoi aiuti domenica 22 marzo ha dovuto compiere rotte anti-intuitive, probabilmente per evitare divieti e ostacoli da parte di stati della UE. A proposito, sciacallo è, oltre all’animale che porta propriamente questo nome, chi approfitta delle altrui sventure per ottenere vantaggi: curioso che il clero giornalistico non abbia applicato alla UE il titolo di sciacallo in questo contesto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).