Coronavirus, l'emergenza (che non c'è) per tornare alla fase 1

Ieri 22 agosto 2020 i casi di Coronavirus in Italia sono saliti dello 0,42%: da 257065 a 258136, per un aumento di 1071 casi. I posti occupati in terapia intensiva sono diminuiti di 5 unità, da 69 a 64, vale a dire del 7,25%. I morti sono 3, l'altro ieri erano 9. Con tutta evidenza, non v'è alcuna emergenza. Epperò, per mantenere lo stato d'emergenza, intensificando le misure stringenti, vedrete che qualcosa accadrà. Non si uscirà dalla fase 2, se non per tornare alla fase 1. E infatti già si parla, da ieri, di chiudere le regioni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).