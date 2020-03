Coronavirus, la politica del terrore e il suddito che diventa schiavo ideale

Se ci si avventurasse in una storia del modo in cui, in Occidente, il potere governa i popoli, si scoprirebbe, in estrema sintesi, che due sono, essenzialmente, le vie da esso percorse: divertimento e terrore. Per un verso, come sappiamo, il potere mira a governare distraendo i sudditi: e ciò affinché essi, rapiti dal ludico entusiasmo e dall’euforia del godimento acefalo, si divertano e non pensino ad altro. È la modalità ben nota ai romani del panem et circenses. Sulle orme dei “Pensieri” di Blaise Pascal, il lemma “divertimento” rimanda al latino “se devertere”: che significa, propriamente, distrarsi, spostare l’attenzione. Lo ha magnificamente mostrato Diderot in una sua originale rilettura del mitologema platonico dell’antro caliginoso: nel 1765 Diderot scrive un breve testo, “L’antre de Platon”, in cui immagina come, nella spelonca platonica, i prigionieri siano intenti a fare festa. Ridono, bevono, sono in preda alla danza e alla baldanza: tutto si considerano, fuorché prigionieri. Vivono la propria servitù con la guadente leggerezza di chi si diverte e non pensa ad altro, secondo la forma che, dopo Diderot, il Tocqueville della Democrazia in America individuerà profeticamente come coessenziale alle dittature del futuro, morbide e permissive, lasche e deresponsabilizzanti.

La seconda modalità governamentale impiegata dal potere è quella che, per semplicità, definirò della “fobopolitia”: ossia della politica che usa il terrore a mo’ di metodo di governo. E che, dunque, si muove in modo opposto e complementare rispetto al primo modus operandi, cui prima ho fatto cenno. Se la prima modalità, centrata sul divertimento, si basa su una strategia che induce i sudditi a non pensare ad altro che al loro ottuso godimento aprospettico, la seconda, incardinata sul terrore, si regge invece sull’espediente opposto: fa sì che i sudditi, tenuti permanentemente sotto scacco dal terrore, non riescano a pensare ad altro. E che, terrorizzati ininterrottamente, accettino tutto ciò che il potere propone loro come via per salvarsi ed evitare quella che, con Kant, definiremo “la fine di tutte le cose”.

Così inteso e così praticato, “Phobos”, il nome greco del terrore, diventa uno straordinario metodo governamentale: il suddito terrorizzato accetta di buon grado pressoché ogni tipo di provvedimento. La sua facoltà razionale e il suo spirito critico sono paralizzati: prevalgono l’emotività e la resa incondizionata e passiva all’autorità costituita, che viene percepita come la sola ancora di salvezza. E che, dunque, ha buon giuoco a ridurre i margini di libertà e gli spazi di espressione, sempre giustificando tali riduzioni in nome dell’emergenza e della sicurezza.

La politica del terrore trapassa senza soluzione di continuità nella psicopolitica: sotto minaccia perpetua, terrorizzato e sempre avvertendo la possibile catastrofe imminente, il suddito diviene, così, il docile schiavo ideale: quello che, per avere salva la vita, è disposto a consegnarsi per intero al potere e ad amare le proprie catene. Non è forse una delle grandi lezioni della dialettica hegeliana, quella per cui servo è chi rinuncia alla libertà e si sottomette pur di fare salva la vita?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).