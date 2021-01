Covid, vi hanno distrutto e poi affondato a colpi di lockdown

Sul "Corriere della sera" del 16 gennaio l'euroinomane più impenitente, Mario Monti, scrive che anziché creare debito "sarebbe meglio che lo Stato favorisse la ristrutturazione o la chiusura" delle attività in difficoltà. La chiusura, avete capito bene. Prima vi distruggono a colpi di lockdown. Poi, anziché aiutarvi, vi affondano in via definitiva. Ecco una prova lampante di ciò che dobbiamo intendere per grande reset.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).