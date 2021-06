Covid, geolocalizzazione: l'ennesimo strumento del controllo

“Serve geolocalizzazione del cittadino ogni volta che entra in un luogo pubblico". Leggendo questa asserzione, molti riterranno ragionevolmente che possa essere tratta da 1984 di Orwell o, alternativamente, dal "Brand new world" di Huxley. In effetti, sembra una classica affermazione da romanzo distopico novecentesco.

E invece no, a pronunciare quelle parole intrinsecamente orwelliane è stato il medico patavino Andrea Crisanti. Si tratta di una ulteriore conferma di ciò che andiamo sostenendo da tempo in relazione al nuovo ordine tecnosanitario che ha preso forma in concomitanza con l'emergenza epidemiologica legata alla covid-19: si è venuto istituendo uno spietato regime di sorveglianza biopolitica, che, in nome della scienza e della salvezza dei corpi, pretende di controllare in maniera totale e totalitaria la vita dei cittadini, ridotti al rango di sudditi senza più diritti.

Sarebbe una volta interessante domandare a Crisanti e agli altri medici così spesso interpellati dal sistema mediatico se non si siano mai posti il problema circa l'integrabilità delle loro proposte medico-scientifiche con il funzionamento di un ordinamento democratico.

Possiamo davvero, in nome della salute, mettere in congedo diritti e libertà fondamentali, su cui l'Occidente si è venuto costruendo e che ha ottenuto mediante lotte e rivendicazioni fondamentali?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).