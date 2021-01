Covid, la prima pandemia in cui anche i sani vengono trattati come malati

Se dovessi dire qual è l'elemento più paradossale dell'odierna situazione legata alla pandemia del covid-19, non avrei alcun dubbio: è la prima pandemia della storia umana in cui anche i sani vengono considerati e trattati come malati. In ogni pandemia i malati venivano isolati e posti in quarantena. Mai, tuttavia, era accaduto che venisse meno la differenza tra sani e malati nei trattamenti e nelle misure di isolamento volti a evitare i contagi. Per la prima volta, la società è ridefinita integralmente come una clinica di malati. La categoria del malato asintomatico rientra appieno in questo nuovo quadro concettuale. In quanto siamo tutti malati asintomatici potenziali, viene meno di fatto la distinzione tra sani e malati.

La società tutta è considerata come malata. Di più, la società malata non può esimersi dalle cure proposte dai medici e trasformate in legge coercitiva dai politici. In questo modo, si perde il ruolo di cittadini portatori di diritti e si assume l'inedito ruolo di malati che non possono esimersi dal subire i trattamenti proposti dai medici e imposti dai politici. Potete liberamente chiamarlo regime sanitario, Leviatano terapeutico, dispotismo tecnico-scientifico. La sostanza resta invariata ed è la seguente: sta prendendo forma un nuovo modello di società fondato sul distanziamento sociale, sul controllo biopolitico, sulla sorveglianza sopra e sotto la pelle, sulla distruzione pianificata dei ceti medi e delle classi lavoratrici, sul trionfo di una nuova economia digitalizzata e saldamente nelle mani dei ceti apolidi dominanti. Il fatto che di fronte a queste considerazioni molti diranno "ma c'è la pandemia", è la prova del perfetto funzionamento del dispositivo inedito su cui il potere terapeutico si fonda. Provate a chiedervi seriamente: a quanto posso rinunciare in nome della lotta contro un virus?



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).