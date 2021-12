Covid, la salvezza è sempre una marca di vaccini più in là

Lo schema appare ormai collaudato e destinato a durare per molto tempo ancora. Ogni volta apparirà una variante che renderà inefficace la dose precedente e inevitabile la dose successiva. Potenzialmente ad infinitum. Perché l'emergenza perpetua è la nuova normalità, il nuovo modo di governare le cose e le persone. La salvezza è sempre una dose più in là. La salvezza è sempre un anno più in là. La salvezza è sempre una marca di vaccini più in là.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).