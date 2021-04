Covid, il pass digitale per il movimento dei sudditi del regime terapeutico

Mentre i più sono rapiti dalla baldanza per le riaperture e per il ritorno a una parvenza di normalità, gli armigeri del nuovo Leviatano terapeutico hanno pensato bene di introdurre il "pass" per regolare gli spostamenti tra regioni non gialle.

Il rotocalco turbomondialista "La Repubblica" ci informa puntualmente che, per ora, il pass sarà cartaceo, ma poi diverrà digitale. Insomma, d'ora in poi, sudditi del regime terapeutico, per spostarvi dovrete avere il passaporto del covid in regola.

Pensate a quanto è paradossale il mondo in cui viviamo: dalla open society della circolazione illimitata delle merci e delle persone siamo passati, in un anno, alla società dei lockdown a yo-yo e delle quarantene a rocchetto.

E quel che è peggio è che il capitalismo ne esce ogni giorno più forte, umiliandoci e, come avrebbe detto Orwell, schiacciando col suo stivale il volto dell'umanità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).