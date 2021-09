Covid, per il governo la salute è importante ma poi taglia la sanità pubblica

Da un anno e mezzo dicono a tambur battente che stanno facendo tutto per la nostra salute. Il filosofo socratico, a questo punto, pone la duplice domanda: 1. Perché, se la salute è per voi tanto importante, avete tagliato spietatamente i fondi per la sanità pubblica nei trent'anni precedenti? 2. Perché un malato fatica tanto a prenotare esami, visite e accertamenti, vedendosi slittare le prenotazioni anche di parecchi mesi, e poi si vanno a "stanare" con tanto zelo i sani, ridefiniti orwellianamente malati asintomatici?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).