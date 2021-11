Green Pass: più la gente vuole libertà più viene repressa

Green Pass, le persone reclamano la propria libertà mentre il governo risponde con misure sempre più stringenti

Più la gente esce dal lockdown cognitivo e reclama la propria libertà, più il Leviatano tecnosanitario reagisce con feroci repressioni. Ancora dubbi sulla svolta autoritaria resa possibile dall'emergenza come metodo di governo?

Intanto, 30.000 persone in piazza in Austria contro il ritorno al confinamento domiciliare coatto. Moltissime persone anche in Croazia contro l'infame tessera verde e le misure stringenti. Anche a Bruxelles i cittadini sono scesi negli spazi pubblici per esprimere il proprio dissenso rispetto al nuovo ordine terapeutico. Se il golpe è globale, globale deve anche essere la resistenza delle classi dominate.