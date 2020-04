Dalla Lega no al Mes e agli eurobond. La coerenza che manca a Salvini

La Lega si oppone al MES e fa bene. Si oppone agli Eurobond e fa bene. Se fosse coerente, ora premerebbe per l'uscita dall'euro e dalla UE. E invece a questa, che è la sola via, non fa neppure cenno. Con ciò si rivela l'ennesimo guardiano dell'ordine eurocratico, plaudendo a Draghi e facendo la parte dell'opposizione addomesticata a sua maestà Il Liberismo. Vi piace questo bipolarismo, in cui i due poli sono sfumature del medesimo?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).