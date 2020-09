Del governo gialloverde resta il ricordo ma del Russia Gate non si parla più

L'anno scorso non passava giorno senza che venisse usata la clava del "Russia gate" contro la Lega di Salvini. Ora nessuno ne parla più, come se mai vi fosse stato il tema. Naturalmente nel mentre, l'estate scorsa, la Lega di Salvini - che casualmente pochi giorni prima era a Washington - ha fatto cadere il governo gialloverde, inviso a UE, FMI e padroni vari. Da un anno la Lega fa quotidiano sfoggio del proprio più aperto atlantismo e della Russia non fa più motto, quasi fosse stata rimossa financo dalle cartine geografiche. Ancora, nel mentre la Lega tesse le lodi di Draghi, sputa quotidiano veleno washingtoniano contro la Cina, spiega che l'euro è irreversibile, che la Thatcher è il suo punto di riferimento ideologico e che - ancora ieri - la priorità del momento è togliere l'onoreficenza a Tito. Ci resta il ricordo del glorioso governo gialloverde, prima che i 5Stelle diventassero liberisti fucsia e la Lega liberista bluette. E ora del Russia Gate, ovviamente, nessuno parla più.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).