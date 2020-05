Fase 2, tra poco vi risbattono agli arresti domiciliari

Ve lo stanno facendo capire con garbo. Tra poco vi risbattono agli arresti domiciliari a marcire per ancora un po' di mesi. Così sulla prima pagina di Repubblica, il rotocalco turbomondialista: "In base alle proiezioni dell'istituzione scientifica britannica, se in Italia si ritornasse a un 20% di mobilità in più, senza le dovute misure di sicurezza, ci potrebbero essere fino a 5 mila altri decessi; se si ritornasse al 40% fino a 23 mila". Vi è chiaro il messaggio? Presto si potrebbe tornare al lockdown. Per il vostro bene, chiaro.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).