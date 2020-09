Francia, il governo: "Presto decisioni difficili". Lockdown più vicino

"In Francia presto decisioni difficili". Lo annuncia il governo in relazione all'emergenza Covid-19. Quali siano tali decisioni non sappiamo. Il fatto che siano dette difficili lascia supporre un possibile ritorno al lockdown. Come da tempo sosteniamo, (1) si tratta di una riorganizzazione autoritaria del capitalismo su scala mondiale (non solo italiana), (2) è una pandemia del rocchetto (per non dire yo yo: ringrazio l'amico Alessandro Montanari): alla fase 2, seguirà la fase 1, poi di nuovo la 2 e la 1, e così via, finché la nuova normalità non avrà cancellato anche il ricordo della vecchia.

