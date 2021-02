Governo Draghi, M5S: il passo da Rousseau a Robespierre è brevissimo

Va detto, comunque, che il coronavirus è un gran signore: si è rivelato a tal punto cortese, galante e rispettoso da attendere che Mario Draghi, l'ex Goldman Sachs, si insediasse e ottenesse la fiducia, per tornare a colpire con i contagi. Infatti, come sapete, dopo una brevissima fase in zona gialla, l'Italia tornerà già dai prossimi giorni a tinteggiarsi di arancione e rosso lockdown. Intanto, il Movimento Cinque Stelle espelle i dissidenti che hanno osato opporsi alla fiducia all'ex Goldman Sachs, Mario Draghi: il passo da Rousseau a Robespierre è brevissimo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).