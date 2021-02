Draghi, la curiosa dimenticanza del dovuto onore al tricolore

Abbiamo letto tutti, con curiosità, dell'errore di ieri di Mario Draghi. Il nuovo presidente del consiglio ha sbagliato il cerimoniale, dimenticandosi di tributare il dovuto onore al tricolore. Colui che lo accompagnava l'ha bloccato e l'ha fatto tornare indietro, per rimediare allo sbaglio. La domanda che, naturalmente, non possiamo non porre è se si tratti di una semplice coincidenza, come è probabile che sia, o se invece sia un chiaro segnale da interpretare. Chissà, forse è l'immagine perfetta attraverso la quale leggere quello che sarà il rapporto generale tra questo governo e l'interesse nazionale italiano: un rapporto di estraneità, o forse anche di inconfessata ostilità. Del resto, non ci stupiremmo che chi ha passato molti anni a tutelare interesse di gruppi bancari sia intenzionato a continuare a farlo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).