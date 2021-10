Green Pass, i sindacati? Non pervenuti, ma fraterni con Draghi

Dal 15 ottobre, se tutto resta com'è, i lavoratori non solo si troveranno senza lavoro e senza stipendio se sprovvisti della infame tessera verde della discriminazione e del controllo totalitario: l'azienda potrà anche chiedere loro i danni per l'assenza sul posto di lavoro in casi specifici come quelli legati alla sicurezza. Allora, vi piace questo abominevole regime terapeutico? I sindacati esattamente dove sono, oltre a mostrarsi fraternamente abbracciati con Mario Draghi come ha fatto Landini?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).