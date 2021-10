Green Pass anche per smart working, il lockdown cognitivo è irrecuperabile

"Statali, smart working solo con il Green pass. Controlli ogni giorno". Così leggiamo su "Il Messaggero". Dopo quest'ultima notizia, è davvero in lockdown cognitivo irrecuperabile chi ancora creda che l'infame tessera verde abbia qualche valenza medico-scientifica e non sia soltanto un metodo di discriminazione oltre che di controllo biopolitico. Come volevasi dimostrare, dunque: il Leviatano tecnosanitario procede indisturbato a inanellare un successo dietro l'altro, complice naturalmente la subalternità irresponsabile di chi tutto l'interesse avrebbe a riscoprire la virtù obliata della resistenza.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).