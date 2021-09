Green Pass, Italia modello del golpe globale del Leviatano tecnosanitario

L'Esculapio a stelle e strisce Anthony Fauci ha celebrato l'Italia delle benedizioni di massa con il siero sempre laudando in saecula saeculorum come un modello per l'intero pianeta. In sostanza, il dottor Fauci spiega ciò che già sapevamo: l'Italia è, fin dal 2020, il laboratorio privilegiato per il golpe globale del Leviatano tecnosanitario. L'Italia fu nel marzo del 2020 l'immagine primissima di ciò che presto avrebbe riguardato il resto del mondo. Proprio come lo è ora, nel 2021, con l'infame tessera verde della discriminazione e con le benedizioni coatte per la popolazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).