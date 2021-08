Green Pass, l'ennesima misura contraddittoria senza nulla di scientifico

Nei locali si possono sedere soltanto i tesserati perché benedetti dal sempre laudando siero. Eppure l'anno scorso, nel bel mezzo dell'emergenza, tutti dovevano consumare nei locali stando seduti ed era invece vietato consumare stando in piedi al bancone. È chiaro come il sole che in queste misure, in continua contraddizione reciproca, di scientifico non vi è nulla. Ed è curioso altresì che i più le accettino in nome di una non meglio definita fede nella Scienza.

Si tratta con tutta evidenza non già di scienza, bensì di volgare discriminazione mascherata con lessico scientifico; volgare discriminazione con cui si prendono di mira, cercando di umiliarli e di farli passare per esseri aventi minore dignità, quanti non si pieghino all'infame riorganizzazione autoritaria che io chiamo Leviatano tecnosanitario. Fotografate queste immagini, conservatele, archiviatele tutte, perché restino a futura memoria del livello di disumanità in cui, senza accorgercene, siamo ancora una volta precipitati. Quanti di noi potranno un giorno dire "io mi opposi, io non mi piegai"?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).