Green Pass, non è scienza se censura l'interlocutore

Green Pass, un modo della nuova religione terapeutica per reprimere chi la pensa diversamente

Voglio solo ricordare a Mentana che il fatto che le parti siano invertite non giustifica metodi repressivi e inquisitoriali: di più, dovrebbe indurre al sospetto che non si tratti realmente di scienza, considerato il fatto che la scienza non procede per inquisizione, silenziamento e repressione ma per dialogo, argomentazione e sensate esperienze, proprio per citare il Galileo evocato a sproposito da Mentana.

La demonizzazione dell'interlocutore è sempre un abominio, poco importa se a proporla sia il lessico religioso o quello scientifico. Insomma, il silenziamento di chi pensa diversamente è un abominio in tutti i casi, sia che a compierlo siano i sacerdoti del trascendente, sia che ad attuarlo siano i sacerdoti della nuova religione terapeutica.

L'argomento claudicante con cui Mentana giustifica in modo abborracciato e francamente risibile la repressione simbolica di chi pensa altrimenti, etichettato con la infamante categoria di "novax", non fa altro che traslare sulla scienza metodi repressivi che competono non ad essa, bensì alla religione. Si noti oltretutto che la scienza, se realmente è tale, non solo non reprime chi pensa altrimenti, ma tutt'al più lo confuta con la docile forza del Logos: oltre a ciò, la scienza non produce discriminazione; semmai è la politica a produrla, utilizzando impropriamente il lessico della scienza, come accadde con l'abominevole manifesto della razza del 1938.

Quel manifesto abominevole usava il lessico della Scienza per imporre norme di discriminazione infame che di scientifico non avevano nulla: proprio come oggi, certo in un mutato contesto, i fautori della infame tessera verde impiegano un lessico medicoscientifico per giustificare la discriminazione degli esseri umani, che è sempre inaccettabile e che sempre deve essere respinta. Insomma, Mentana non ha scelto l'esempio migliore per giustificare l'ingiustificabile della repressione simbolica di chi pensa altrimenti.

Mi permetto di ricordare a Mentana che Spinoza, la cui lettura gli consiglio caldamente, sosteneva che in una democrazia ogni cittadino ha il diritto sacrosanto di dire e pensare tutto ciò che vuole, senza subire la censura terapeutica e a fin di bene dei padroni del discorso di turno. Il paradosso tragicomico è che Mentana, forse senza avvedersene, ci sta suggerendo che Bellarmino ha ragione a patto che usi un lessico medico-scientifico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).