Il Green pass crea una categoria di cittadini di seconda classe

Vi è un aspetto riguardante la tessera verde o Green Card che dir si voglia sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, poiché mi pare della massima importanza. La tessera verde svolge una duplice funzione. Per un verso, come in più occasioni ho avuto modo di evidenziare, discrimina e colpevolizza per legge quanti non abbiano giurato fedeltà al discorso medico-scientifico e al Leviatano terapeutico. Li tratta alla stregua di pericolosi sovversivi che minacciano la salute pubblica. Si tratta, è bene ribadirlo ad nauseam, del ritorno delle infami discriminazioni per legge in Europa dopo il secondo conflitto mondiale.

Si crea automaticamente una categoria di cittadini di seconda classe, perché non sottoposti al siero benedetto e, quindi, non muniti della tessera verde che certifica l'adesione ideologica del suddito al regime di verità medico scientifico e al biopotere del Leviatano tecnosanitario. Solo chi si piega al potere e gli giura fedeltà può beneficiare di alcuni diritti che fino a poco tempo fa erano universalmente garantiti dalla Costituzione e che ora vengono benevolmente concessi da un potere ogni giorno più verticistico e autoritario. Bisogna essere dotati di senso dell'umorismo per comprendere la dialettica storica, diceva Bertolt Brecht: e aveva ragione, dacché senza senso dell'umorismo non si potrebbe comprendere l'essenza intimamente paradossale di una società che dice di lottare strenuamente contro tutte le discriminazioni e poi introduce per legge una nuova e infame discriminazione che spacca in due la società, addirittura ventilando la possibilità della creazione di vagoni treno separati per i non muniti della tessera verde.

Che i più accettino di buon grado e talvolta anche con stolta letizia la discriminazione, se essa è giustificata in termini medico-scientifici e con il placet del camice bianco, rientra appieno nel nuovo regime di verità del capitalismo terapeutico, nelle strutture ideologiche su cui il nuovo biopotere è incardinato.

Vi è poi l'altro punto connesso al Green pass sul quale ad oggi si è raramente concentrata l'attenzione. In conformità con le funzioni del tecnocapitalismo della biosorveglianza, la tessera verde introduce forme di tracciamento integrale e di controllo totale sui movimenti di quanti della tessera verde siano muniti. Infatti, essa segnala - grazie all'apposito codice a barre - i loro spostamenti e anche la loro semplice presenza in luoghi pubblici come i teatri o i ristoranti. Insomma, per dirla con una formula semplificatoria: la tessera verde è una app Immuni che ce l'ha fatta. Del resto, sarebbe anche un errore pensare che il possessore di tessera verde abbia conquistato la libertà di cui resta privo chi non è munito del documento: se, per essere liberi, occorre ogni volta dimostrarlo esibendo una tessera apposita, vuol dire che in realtà non lo si è. Come per molte altre misure emergenziali attivatesi con l'epifania del coronavirus, anche per la tessera verde non è arduo immaginare la sua persistenza anche una volta che l'emergenza epidemiologica sia terminata.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).