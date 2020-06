Hong Kong, protesta fomentata dagli Usa nella guerra fredda 2.0 contro la Cina

Hong Kong? Una rivolta colorata fomentata e diretta dagli Usa contro la Cina. È guerra fredda, con alto rischio che diventi calda. E Hong Kong potrebbe essere il casus belli. Per inciso, il Covid-19 si inserisce in questa guerra fredda 2.0, della quale è un momento fondamentale. La monarchia del dollaro non può accettare la presenza di chi come la Cina è potente, sovrano ed economicamente tale da superare ormai gli Usa stessi.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).