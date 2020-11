I più non negano il virus, ma la legittimità delle politiche

La cattiva fede del circo mediatico sta nel fingere di non capire che i più non negano l'esistenza del virus, ma la legittimità delle politiche incostituzionali e liberticide che si adottano ormai da mesi con la pretesa di combatterlo. Ma dato che loro, bardi del circo mediatico, non possono negare che siano in atto politiche incostituzionali e liberticide, preferiscono affermare che chi osa ricordarlo è, semplicemente, un negatore del virus. Facile, no?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).