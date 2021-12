Il New York Times minimizza l'omicidio del ricercatore italiano Davide Giri

"Davide Giri, il New York Times minimizza l’uccisione del ricercatore italiano". In queste parole che danno il titolo a un lucido articolo di Federico Rampini apparso sul "Corriere della Sera" è racchiuso il senso o, meglio, il non senso di quanto accaduto al giovane ricercatore italiano assassinato barbaramente in quella che i media nazionali, con l'usuale subalternità, continuano ad appellare la patria della democrazia e della civiltà.

Il barbaro assassinio di Davide Giri non desta evidentemente l'indignazione dei guerrieri dell'arcobaleno, se si considera che Davide Giri non rientra nelle categorie che per i precettori del progressismo meritano di essere difese e tutelate. Noi, per parte nostra, non nascondiamo la nostra indignazione ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Davide Giri.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).