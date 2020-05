Il pianto di Bellanova? Una conquista per il padronato

Vi spiego il pianto in diretta. Per raccogliere pomodori in quelle condizioni non si trovano braccia italiane. Bisogna importarne dall'Africa. Ora sarà più semplice averle. Una conquista per il padronato, libera circolazione, abbassamento delle condizioni di lavoro per tutti. Il pianto del padronato, di gioia. Il pianto dei laboratori, di sofferenza.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).