Unione Europea? Non esiste. Lo vedono pure gli euroinomani più impenitenti

L’Unione Europea non esiste. O, se esiste, è palesemente nemica dei popoli che soffrono e che, con l’emergenza Coronavirus, letteralmente muoiono. Ormai è una certezza. Che viene apertamente ammessa anche da quel clero giornalistico e da quel circo mediatico che, fino a ieri, andavano ripetendo con tenacia che la UE è la soluzione. Da ieri hanno compreso che essa è il problema. Uno dei problemi, diranno alcuni. Il problema principale, bisognerebbe onestamente ammettere. L’occasione del pericolo sarebbe dovuta e potuta essere quella decisiva per la UE: per dimostrare la propria esistenza, per smentire le tesi degli euroscettici, per mostrare al mondo intero che la UE esiste ed è un’unione solidale, basata sulla fratellanza e sulla cooperazione. E invece è accaduto il contrario.

La UE ha confermato tutte le tesi più radicali degli euroscettici: ha dimostrato di essere unicamente una banca, una moneta comune e un manipolo di cinici tecnocrati senza cuore e senza intelligenza. Un manipolo di ladri del futuro, della dignità e della vita dei popoli. Se ne stanno, forse, accorgendo anche i più impenitenti tra gli euroinomani: quelli che fino a ieri seguitavano cocciutamente a ripetere che “ci vuole più Europa”, con la stessa inamovibile ostinazione del tossicodipendente che chiede nuove dosi, benché gli si sia dimostrato che ciò è massimamente nocivo. Dire che ci vuole più Europa, quando ormai si sa che l’Europa è il problema e non la soluzione, significa ergersi a paladini del non sequitur: significa criticare gli effetti tragici, seguitando stoltamente a coltivare la causa.

E la causa si chiama UE: non già Unione Europea, bensì unione delle classi dominanti liquido-finanziarie contro i popoli e le classi lavoratrici europee. Il capolavoro della ristrutturazione verticistica dei rapporti di forza dopo la data epocale del 1989. La UE questo è: un metodo di governo liberista, fatto su misura per favorire il transito della decisione dai parlamenti nazionali più o meno democratici ai consigli di amministrazione sicuramente tutto fuorché democratici. E ora la UE, l’abbiamo capito, ha rivelato la sua reale essenza di nemico dei popoli e dei lavoratori. Perfino Mattarella e Conte l’hanno dovuto ob torto collo ammettere, pur senza mai spigersi ad asserire apertamente che la UE è il nostro principale nemico. Dovrebbe ormai essere noto anche lippis et tonsoribus, “ai ciechi e ai barboeri”, per dirla con Orazio: la lotta contro il globalcapitalismo è, in Europa, anzitutto lotta contro la UE e il suo efficiente apparato tecnocratico e repressivo. Il recupero della piena sovranità monetaria ed economica è la base della lotta di classe del basso contro l’alto, del popolo lavorante contro l’élite finanziaria: è la base per risovranizzare l’economia e, dunque, per poterla ridemocratizzare.

Ciò appare più evidente che mai nel bel mezzo dell’emergenza aperta dal Coronavirus: l’Italia – non ci stancheremo di ribadirlo – può farcela se e solo se recupera la propria sovranità monetaria ed economica. Cioè se spezza le sbarre della gabbia della UE e torna a essere libera e sovrana, se torna cioè a “fare da sola”, per riprendere le parole di Giuseppe Conte. Papa Bergoglio ha detto che non ci si salva da soli. E ha ragione. È anche la lezione della tenebrosa caverna di Platone. Ma neppure ci si salva stando insieme sotto il dominio dell’apparato tecnocratico della UE. Ci si salva insieme, a patto che ciascuno Stato sia libero e sovrano, in grado di agire e di prendersi realmente cura dei suoi cittadini. Per salvarsi insieme come popoli europei, occorre anzitutto ribellarsi insieme contro il mortifero giogo europeo: ogni popolo deve recuperare la propria sovranità, cioè la propria democrazia nazionale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).