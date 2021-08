"La salute viene prima di tutto", una scusa per togliervi la libertà

Israele risulta essere ad oggi tra i Paesi con il maggior numero di benedizioni con il sempre laudando siero. Ed è altresì nel bel mezzo della emergenza, con un numero di contagi assai alto. A quanto pare, anche con la santissima benedizione del sempre laudando sacramento l'emergenza non finisce mai.

Pare dunque ragionevolmente che sia una fake news quella che vanno a tambur battente ripetendo taluni, secondo cui i benedetti dal santissimo e sempre osannando siero non finirebbero in ospedale e non si contagerebbero... Intanto 538 persone morte sul lavoro in Italia da inizio anno.

Il teorema per cui "la salute viene prima di tutto" i pretoriani del neoliberismo lo usano solo quando si tratta di togliervi diritti e libertà, non certo quando si tratta di tutelare e mettere in sicurezza il mondo del lavoro.