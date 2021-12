Covid, emergenza? Sì se c’è da limitare diritti, no per pagare i lavoratori

Covid, emergenza variabile...

Quella che stiamo vivendo è un'emergenza a geometrie variabili. L'emergenza c'è, quando si tratta di limitare le libertà e i diritti. L'emergenza non c'è, quando si tratta di aiutare i lavoratori e i ceti medi stremati. Se, con l'infame tessera verde, le restrizioni aumentano ogni settimana vuol dire che essa o a) non funziona, o che b) serve ad altro, precisamente a istituire una società di controllo totale e di libertà autorizzate di volta in volta a chi fa ciò che il potere chiede.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).