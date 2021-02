Lockdown totale nei weekend: accorgiamoci di un inedito dispotismo protettivo

Apprendo che a Nizza, in Francia, stanno attuando il lockdown totale nei fine settimana. Quel che colpisce, oltre a ciò, è il modello di autocertificazione che la città ha allestito: i cittadini debbono giustificare ogni spostamento e, come se non bastasse, è loro consentito di uscire per ragioni sportive una sola volta al giorno, specificando gli orari e i luoghi. Ora, se davvero anche di fronte a questo non riusciamo a comprendere che siamo di fronte a un inedito dispotismo protettivo, che toglie ogni libertà e ogni diritto dando in cambio una promessa di sicurezza, siamo veramente irredimibili.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).