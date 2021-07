Lufthansa, addio a "signori e signore": la teoria gender sbarca anche in cielo

Apprendiamo che la compagnia aerea teutonica “Lufthansa” ha aderito ai nuovi canoni della catechesi eroticamente corretta. E ha scelto di abolire la canonica formula con cui era solita dare il benvenuto a bordo ai suoi passeggeri: “Sehr geehrte Damen und Herren”, “gentili signore e signore”, infatti, non pare più essere una formula sufficientemente inclusiva, nel quadro del nuovo ordine erotico all’insegna del gender-fluid e della moltiplicazione prismatica e potenzialmente infinita dei generi.

Insomma, limitare il saluto ai soli signori e signore, trascurando inammissibilmente tutte le altre categorie possibili, non era più sostenibile. E, così, la compagnia teutonica si è adeguata al nuovo ordine del discorso politicamente e anche eroticamente corretto. Mi siano allora concesse due telegrafiche considerazioni sul tema.

In primis, siamo al cospetto delle nuove rivoluzioni ortografiche e delle inedite riforme dell’asterisco propugnate dalla new left liberista e postmoderna: la quale, avendo abbandonato i lavoratori al loro quotidiano bagno di sangue, si reinventa con lotte meno impegnative, che non mettono in discussione i rapporti di forza e che anzi nemmeno più li menzionano.

Mentre i lavoratori vengono quotidianamente massacrati dall’ordine neoliberale e dalle sue “riforme” deemancipative, le sinistre arcobaleniche non hanno nulla da eccepire: se non sul fatto che i lavoratori debbano essere chiamati lavorator* con l’asterisco finale, per rispetto dell’identità di genere.

Il padronato cosmopolitico ringrazia, naturalmente, e continua a gestire univocamente la sfera del sociale, dell’economia e del lavoro. In secondo luogo, non deve sfuggire come la produzione del neutro globale e la disarticolazione di ogni confine, materiale e immateriale, rientri appieno nella logica di sviluppo del nichilismo tecnocapitalistico. Quest’ultimo, per poter saturare il pianeta e le coscienze, deve abbattere ogni confine reale o simbolico, di nazione o di classe, di genere o di specie: di modo che tutto, senza esclusioni, sia all’interno del capitale e delle sue pratiche di sconfinamento.

Per questo, il capitale e i suoi pedagoghi propugnano la neutralizzazione, ossia letteralmente la produzione del neutro in ogni ambito: il neutro è il dis-identificato per eccellenza, ciò che, privato dell’identità sua propria, potrà poi essere riempito con l’identità di consumo di volta in volta scelta dal fanatismo economico e dai suoi pretoriani.

È anche per questa ragione che, come non mi stanco di ribadire, è così importante oggi difendere chi siamo: difendere, cioè, i nostri confini culturali e biologici, comunitari e nazionali, di genere e di specie, per impedire che essi vengano profanati dall’avanzata sconfinante e neutralizzante del turbocapitale sans frontières.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).