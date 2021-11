Manifestazione no Green Pass, stop ai cortei: la stretta del regime sanitario

Manifestazione contro il Green Pass, stretta per i cortei: una formula contro la libertà di pensiero

"Proposta di modifica unilaterale". È la forma con cui, con apparente cortesia, le banche sono solide annunciare ai propri clienti modifiche unilaterali, puntualmente a vantaggio delle banche stesse.

Di questa formula ovviamente colpisce l'insistenza sulla unilateralità, a sottolineare come in realtà non si tratti di un rapporto inter pares, ma di una imposizione che viene fintamente presentata come una "proposta". La proposta, in verità, contempla la possibilità che il destinatario la respinga: cosa che, ovviamente, con le proposte bancarie di cui sopra non è previsto in alcun caso.

Ebbene, non deve passare sotto silenzio il fatto che questo stesso modus operandi viene quotidianamente utilizzato dal governo filobancario di Mario Draghi l'euroinonane impenitente, non per caso lui stesso ex banchiere di Goldman Sachs.

Proposta di modifica unilaterale è, tanto per intenderci, quella che in questi giorni viene imposta dal governo di Draghi per quel che concerne la libertà di manifestare il proprio dissenso, come peraltro la nostra Costituzione prevede nello spirito e nella lettera.

Ma, più in generale, proposta di modifica unilaterale è quella che da due anni a questa parte viene imposta da governi che, quand'anche non siano direttamente capitanati da ex banchieri come Mario Draghi, non hanno il benché minimo pudore nel chiedere remissivamente alle banche "atti d'amore", nell'atto stesso con cui ai lavoratori e ai ceti medi impongono atti di distruzione come i confinamenti domiciliari coatti o la mancanza di supporti welfaristici: hanno fatto sotto molteplici profili una proposta di modifica unilaterale della Costituzione, della sua lettera e del suo spirito.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).