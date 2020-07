Maria Elena Boschi sullo yacht: dove sono mascherine e distanziamento sociale?

Dagospia ha lanciato una foto che raffigura la Boschi, Gennaro Migliori e altri paladini delle sinistre fucsia postmoderne a bordo di uno yacht a Capri, felici e senza quelle mascherine e quel distanziamento che essi stessi sempre invocano. L'immagine mi pare interessante per almeno due ragioni. 1) La crisi, come sempre, non c'è per tutti. Anzi, mentre molti negozi e aziende chiudono, mentre molti lavoratori perdono tutto, c'è "chi va in barca felice e contento" (Rino Gaetano). 2) Distanziamento sociale e mascherine valgono per le plebi, non certo per lor signori. E con ciò è chiaro, una volta di più, che il regime terapeutico usa il discorso del medico per imporre una nuova razionalità politica.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).