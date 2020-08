Mattarella non si opporà al prossimo lockdown

Covid, Mattarella: "Libertà non è fare ammalare gli altri". Ma non è neanche condannare a morte i lavoratori mediante il lockdown, aggiungo sommessamente. Le parole di Mattarella suonano, invero, come un garbato modo per dire che non si opporrà al prossimo lockdown. Non credo che la libertà, esimio Presidente, sia ciò che Lei dice. Anche perché, se così fosse, bisognerebbe conseguentemente bloccare subito gli sbarchi e riconoscere che la salute val più della libertà, contro la lettera e lo spirito della Costituzione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).