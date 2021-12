"No Green Pass esclusi dalla vita sociale come se non fossero cittadini"

«Speriamo che gli altri tornino presto a far parte della società». Troppo poco si è riflettuto sulla violenza e sulla volgarità di queste parole pronunziate dall'ex banchiere di Goldman Sachs. I non detentori della infame tessera verde sono considerati letteralmente come non appartenenti alla società, dunque come cittadini di seconda classe, forse nemmeno come cittadini. Per poter riconquistare la cittadinanza sottratta loro da un governo di pavidi guitti capitanati da un ex banchiere, devono fare la tessera, giurando dunque fedeltà al Leviatano tecnosanitario. Queste parole non devono essere dimenticate, mai.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).