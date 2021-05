Rai, lottizzazione? Garante di un barlume di libertà d'espressione

Dicendo di voler abbattere la lottizzazione della RAI, ancora una volta Fico non perde occasione per esprimere un'idea demenziale, peraltro largamente condivisa dai circuiti del potere: la lottizzazione, con tutti i suoi limiti, garantisce se non altro un barlume di pluralità di espressione e di pensiero, nella misura in cui mette capo a partiti e a correnti che, se non altro, dovrebbero in qualche modo esprimere la visione di chi li ha votati. Eliminare la lottizzazione non significa eliminare l'ideologia, come forse ingenuamente Fico si figura: significa soltanto imporre un pensiero unico ribadito tale e quale sul primo, sul secondo e anche sul terzo canale della RAI.

La differenza quindi non è tra una visione politicizzata, garantita dalla lottizzazione, e una visione invece neutra e diafana, fatta valere dalla fine della lottizzazione. Al contrario, la differenza reale è tra un pluralismo, del quale la lottizzazione dovrebbe essere garante, e il granitico pensiero unico politicamente corretto, che satura senza distinzioni tutti i canali. Fuori i partiti dalla Rai non vuol dire che non ci sarà più la politica nella Rai. Vuol dire semplicemente che ci sarà un'unica visione politica nella Rai.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).