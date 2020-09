Salgano i contagi, torna l’emergenza: utile strumento di controllo

Ancora una volta i contagi salgono notevolmente. L'emergenza non solo non finisce, ma anzi sembra aggravarsi ogni giorno. Non mi stancherò di ripeterlo. Il virus è utilizzato come strumento per imporre una nuova razionalità politica di tipo autoritario e a beneficio esclusivo delle classi dominanti della globalizzazione mercatista. State pronti, la fase 1 è ormai prossima. Anzi, forse già ci siamo dentro fino al collo.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).