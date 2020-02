"Se sei fascista non parli". Repressione di idee all’università di Torino

La società orwelliana è già tra noi. Perfettamente realizzata, proprio perché dai più accettata con sorda indifferenza, quando non con ebete euforia. L’ultimo proclama del distopismo orwelliano divenuto realtà giunge dall’Università di Torino. Lo riporta il quotidiano sabaudo, “La Stampa”: l’Università – si legge – concederà spazi per dibattiti, conferenze e attività culturali solo “a chi firma una dichiarazione di antifascismo e antirazzismo”.

Il paradosso è sotto gli occhi di tutti: per poter parlare, occorrerà avere la tessera di antifascismo. In sostanza, il fascismo è tornato, coperto sotto il nome dell’antifascismo: solo chi ha la tessera può parlare, tutti gli altri saranno silenziati. Democraticamente, sia chiaro. Variando il noto titolo di Hannah Arendt, è la malvagità del bene. In nome della coazione al bene, si mette fuori legge il libero pensiero. Si perde di vista quello che dovrebbe essere uno dei principi cardinali della società libera: quello per cui ogni tesi, anche quella sbagliata, ha diritto di espressione.

Le idee false e sbagliate, come quelle del fascismo e del razzismo, si combattono con le idee, non con la repressione, che già avvalora il principio stesso del fascismo. Lo sappiamo ed è quasi inutile ribadirlo: l’antifascismo, giusto e sacrosanto ai tempi di Gramsci, diventa oggi una risorsa ideologica di senso del pensiero unico. Che diffama come fascista chiunque non sia allineato al pensiero unico, per poi silenziarlo e ostracizzarlo in nome dell’antifascismo. In ciò sta la vera anima totalitaria del potere della Destra finanziaria del Danaro, supportata dalle brigate fucsia dell’antifascismo in assenza di fascismo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).