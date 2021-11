Stefano Puzzer espulso da Roma, stiamo vivendo una vera svolta autoritaria

Stefano Puzzer, la guida dei portuali in rivolta contro l’infame tessera verde, è stato espulso da Roma per un anno. Questo il provvedimento preso contro di lui, nella forma che in termini tecnici viene detta DASPO.

Si era recato, da Trieste, fino in piazza del Popolo a Roma, per aspettare che qualcuno, dal governo, andasse finalmente a parlagli, ad ascoltare le sue ragioni, a dialogare con lui e con i portuali. “Io sono qui, mi metterò su questa panchina e aspetto che arrivino”: queste le sue placide parole. L’attesa non è stata lunga, in effetti. Ma, in luogo dell’auspicato dialogo, è arrivato l’esposto di espulsione.

Non potrà tornare a Roma per un anno. Un provvedimento duro e punitivo, che ci domandiamo a quali categorie sia usualmente venga applicato. Qual è, di grazia, la colpa inespiabile di Stefano Puzzer?

Quella di essersi battuto, con i suoi compagni a Trieste, in difesa del lavoro e dei diritti sociali, contro l’infame tessera verde della discriminazione e del controllo totale. Puzzer, che si era fatto benedire col santissimo siero, aveva detto di non poter accettare che a suoi fratelli privi di infame tessera verde venisse impedito l’accesso sul luogo di lavoro.

E da lì era partita la sacrosanta pacifica e democratica protesta sua e dei suoi compagni, nel porto di Trieste. Ancora una volta il moto di dignità e di riscatto era giunto dalle classi lavoratrici. A Trieste i portuali ci hanno ricordato cosa significa lottare in modo pacifico e con la schiena dritta per il lavoro e per la Costituzione.

La violenta risposta del potere non si era fatta attendere a Trieste, con la squallida repressione dei manifestanti per mezzo degli idranti. E non si fa attendere ora, a Roma, con l’espulsione di Puzzer: nessun dialogo, nessun ascolto, il potere neoliberale personificato dall’ex banchiere ed euroinomane Mario Draghi non dialoga con nessuno e non intende ascoltare alcuna voce vagamente critica e dissenziente.

Usa la violenza contro chiunque osi non allinearsi e dire magari di no. Se non altro, ora sono davvero cadute tutte le maschere. Se non altro ora è chiaro che ciò che stiamo vivendo non è semplicemente un’emergenza sanitaria: è una sciagurata svolta autoritaria che usa la narrazione dell’emergenza sanitaria come fondamento di legittimazione.

