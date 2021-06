Svizzera, polizia verso i pieni poteri per abbattere il dissenso politico

Forse in Italia pochi lo sanno: "Il 13 giugno 2021 il popolo svizzero si dovrà esprimere sulla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo". Lo leggiamo, tra l'altro, sul sito del "consiglio federale " della Svizzera. In sostanza, se dovesse passare suddetta legge, si intensificherebbero in terra elvetica i poteri della polizia, che potrebbe più efficacemente intervenire contro il terrorismo, ma più in generale contro tutto ciò che può essere inquadrato con tale sfaccettata categoria.

Sempre sul già citato sito del consiglio federale Elvetico, leggiamo che da più parti in molti esprimono preoccupazioni circa «il carattere arbitrario di questa legge che può a loro avviso definire “terroristica” ogni attività politica non gradita dal governo». Insomma, secondo alcuni dietro la legge in questione non vi sarebbe tanto la volontà di colpire il terrorismo, quanto quella di colpire, chiamandola terrorismo, ogni attività politica non allineata all'ordine dominante.

Davvero non capite cosa sta accadendo? Davvero non volete vedere la riorganizzazione autoritaria del capitalismo? Anche grazie all'emergenza epidemiologica, sta prendendo forma una nuova figura del capitalismo, un capitalismo autoritario, che punta tutto sulla sicurezza e che, eo ipso, riduce e comprime diritti e libertà.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).