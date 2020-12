Vaccini, effetti collaterali in Regno Unito: sicuri di volere l'obbligo?

Effetti collaterali del vaccino in Gran Bretagna su due persone: “eruzione cutanea pruriginosa, mancanza del respiro e gonfiore del viso o della lingua”. Dove sono quelli che volevano renderlo obbligatorio? Forza, tocca a voi ora. O come il sempre eroico Conte dite che lo farete ma prima debbono farlo altri? Dunque, ricapitolando, 90 % di sicurezza, ma nel 10 % di non sicurezza abbiamo anche gli effetti collaterali. Si può rendere obbligatorio ciò che può avere effetti collaterali? E se sì, su che basi? E come armonizzare ciò con l'articolo 32 della Costituzione?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).