Lockdown, il senso dello "stringente" per Conte

"Abbiamo proibito l'attività fisica non perché sia la situazione più a rischio ma perché volevamo dare il senso di un regime molto stringente". Un regime molto stringente. Lo ammettono loro stessi, salvo poi accusare di complottismo chi glielo fa notare. Siamo in un regime molto stringente. Ricordiamocene quando vorranno rimetterci in lockdown. Ricordiamoci il messaggio dei partigiani e la resistenza contro il regime.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).