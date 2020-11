Virus senza democrazia: per la paura di morire avete scelto di non vivere

E del fatto che le assemblee sindacali in azienda sono, ad oggi, tutte sospese che mi dite? Vi pare che sia il normale funzionamento di una democrazia matura? C'è il virus, direte voi, come sempre. Che è come dire che c'è qualcosa nel cui nome si può sospendere la democrazia. Ce l'hanno fatta, vi hanno convinti. Per paura di morire, avete scelto di non vivere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).