Berlusconi di nuovo ricoverato in ospedale: è al San Raffaele di Milano

Arriva la notizia di un nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova in ospedale al San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio per accertamenti. E in molti ora si preoccupano dato che è la seconda volta nell’arco di poche settimane che Berlusconi viene ospedalizzato presso la struttura ospedaliera che lo segue da sempre. L’ex cavaliere sarebbe arrivato in elicottero al San Raffaele nel pomeriggio di ieri, martedì 6 aprile, dopo aver trascorso le festività pasquali nella casa in Provenza con la figlia Marina