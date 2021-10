Draghi, fermezza e pazienza. Sul green pass incassa e tace

Fermezza e pazienza. Con la prima, Mario Draghi ha scelto di non arretrare di un passo sull'introduzione dell'obbligo di green pass, nonostante il pressing dei sindacati per un rinvio del D-Day a fine mese e l'insistenza di alcuni leader di partito per misure che calmierassero ulteriormente il prezzo dei tamponi per chi non è vaccinato. Con la seconda, il premier ha invece fatto decantare una giornata che a Palazzo Chigi leggono come molto condizionata dalle tensioni elettorali per i ballottaggi che si terranno domani e lunedì. Non è un caso, scrive ilGiornale.it che il Consiglio dei ministri sia slittato di quasi due ore, per un confronto tra esecutivo e Regioni - inizialmente non previsto nel format con i presidenti - sulle misure concernenti la sicurezza del lavoro. Discussione che si è prolungata al punto che il premier, infastidito per il ritardo, ne ha sollecitato con una certa energia la conclusione. Pazienza sì, ma fino a un certo punto.

L'ex numero uno della Bce, dunque, continua a muoversi seguendo quell'approccio pragmatico che più volte ha pubblicamente rivendicato. Non a caso, nel giorno in cui il Paese si interroga sull'entrata in vigore del certificato verde e sui possibili disordini, a Palazzo Chigi l'attenzione è tutta puntata sul decreto fiscale all'esame del Consiglio del ministri. Non che l'evolversi della giornata non sia seguito con l'attenzione che merita, perché è evidente che il rischio tensioni è concreto: tra i portuali di Trieste, città che andrà al ballottaggio domani e che ha una corposa sacca no vax, ma anche tra quelli di Imperia o La Spezia, per i quali il timore è che si verifichi una sorta di effetto emulazione. Sono questi i principali siti monitorati da Palazzo Chigi, che a tarda mattina archivia però la pratica come superata. Il Paese ha tenuto, non c'è stata alcuna «ora X» come qualcuno temeva e tutto è andato liscio. Ha pagato, dunque, la linea della fermezza. Quella che non si è abbandonata a concessioni, perché - questa la riflessione a Palazzo Chigi - il fatto che l'85% degli italiani sia vaccinato non è un dato trascurabile. Anzi, il via libera senza esitazioni né concessioni al green pass ha fatto rimbalzare il trend delle prime dosi di vaccino: l'altro ieri 73mila, il 34% in più rispetto a inizio settimana (in un solo giorno sono stati emessi 860.094 certificati verdi).