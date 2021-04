Draghi, lo scontro poi la mediazione: cos'è successo veramente nel governo

L'allarme sembra essere già rientrato, scrive ilGiornale.it. E il merito, di certo non è una sorpresa, va a Giancarlo Giorgetti. L'astensione della Lega in Consiglio dei ministri sul decreto Covid ha rappresentato la prima vera spaccatura nel governo: il Carroccio ha deciso di astenersi e di non dare parere favorevole al dl sulle riaperture. Secondo gli esponenti del partito di via Bellerio mancano coraggio e fiducia verso gli italiani. I relativi ministri si aspettavano infatti che venissero accolte le istanze delle Regioni, le quali chiedevano di ampliare il coprifuoco di un'ora (quindi a partire dalle ore 23) e il via libera ad altre attività economiche (come i ristoranti al chiuso). La linea rigorista però non ha concesso un maxi-allentamento e così la Lega ha scelto di non fornire il proprio appoggio alla nuova norma.