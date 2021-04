Il Cts vuole vietare l'uso dei contanti in bar e ristoranti

La lotta al contante entra a gamba tesa nei protocolli redatti dal Comitato tecnico scientifico per le riaperture. L'idea, scrive Andrea Indini su ilGiornale.it è di inserirne il divieto tra le già innumerevoli limitazioni a cui i ristoratori dovranno attenersi se vogliono tornare ad accogliere clienti al tavolo. La norma, che non varrà per tutti gli esercenti e non sembra essere supportata da evidenze scientifiche, ha già scatenato un accesissimo dibattito. Viene, infatti, da chiedersi su quali basi vengano demonizzati i contanti e si ritengano la carta di credito e il bancomat "Covid free" e se non sarebbe più semplice limitarsi a suggerire a chi li maneggia di lavarsi bene le mani o, se non può, di disinfettarsele. Troppo semplice? O c'è dell'altro sotto? La misura, che arriva dopo un anno di crociate violentissime contro i contanti, si infrange infatti contro un recente studio elaborato dal Centers for Disease and Control Prevention (CDC) statunitense che ha dimostrato come la trasmissione del coronavirus attraverso il contatto di una superficie contaminata sia bassissimo. Si parla di appena un caso ogni 10mila.

La norma al vaglio del Cts

Le limitazioni, a cui i ristoratori dovranno sottostare, non sono poche. Alle vecchie normative se ne aggiungeranno altre. La prenotazione diventa obbligatoria e sarà compito del gestore del locale prediligere gli spazi all'aperto. Resta la distanza di almeno un metro tra un tavolo e l'altro e tra un cliente e l'altro. Allo stesso tavolo, poi, non potranno sedere più di quattro persone. Resta, poi, il nodo del coprifuoco. Soltanto oggi si è inziato a sussurrare l'ipotesi di tornare al ristorante anche a cena. Per il momento non c'è ancora una data da cerchiare in rosso, anche se ad Agorà su Rai 3 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha ipotizzato il primo maggio come inizio per un'eventuale riapertura del Paese. Sebbene manchino poco più di due settimane, da alcuni giorni stanno montando (in parlamento e in piazza) le pressioni sul premier Mario Draghi affinché venga data una accelerata. Quello che più fa discutere è l'inconsistenza scientifica di certe misure. Non da ultima l'ipotesi di limitare al solo pagamento elettronico.