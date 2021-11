Mario Draghi o il caos?

Sabato 27 alle 10,30 a Milano in Largo Corsia dei Servi 4 con Alessandra Ghisleri, Fabio Tamburini, Francesco Migliarese e gli autori (Giulio Sapelli e Lodovico Festa) si presenta “Draghi o il caos”. Il libro propone analisi articolate dell’Italia ma interviene anche sulla questione più attuale: l’elezione del presidente della Repubblica a gennaio 2022.

Viviamo in una fase che richiede non solo riflessioni tattiche su cosa conviene ai singoli partiti, ma anche valutazioni complessive sugli interessi generali del Paese.

Diversi i fattori positivi che segnano la vita nazionale: lo sforzo per contenere la pandemia, il prestigio internazionale di Mario Draghi, la straordinaria capacità dell’industria di rispondere a difficoltà drammatiche. Ma è sucida dimenticare la nostra disgregazione politico-istituzionale: un Parlamento nel quale l’elemento principale di orientamento è salvaguardare la migliore pensione per deputati e senatori, astensioni elettorali in istituzioni già care ai cittadini come il Comune di Milano, difficoltà a varare vere riforme senza reali equilibri politici.

Lo Stato italiano è entrato in crisi dal ‘92 grazie a un disordine istituzionale che ha attributo alla magistratura eccessivi ruoli di supplenza. La crisi si è trasformata nel 2011 in commissariamento della politica quando ci si è liberati di un bipolarismo che, pur rozzo, garantiva un rapporto tra società e partiti.

La rimozione di una seria discussione pubblica (di cui il Parlamento è la massima sede) ha prodotto la protesta irrazionale dei 5 stelle (pronti a essere sostituiti dal partito di un qualche Fedez), ha logorato persino l’ordine giudiziario. Da Mario Monti in poi 10 anni di “commissariamento” hanno disgregato l’Italia: solo il rilancio del rapporto società-Stato produrrà una solida ripresa. Serve un garante per il ritorno della politica, cioè di partiti con visione e non mucchi selvaggi o leaderini topi-nel-formaggio. Nessuno è insostituibile ma al momento o Draghi va al Quirinale o sarà il caos.