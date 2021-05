Rai, l'urlo di Fedez l'ipocrisia dei partiti e la mediocrità che avanza

Domani è la giornata mondiale della libertà di stampa. E la Rai, scrive Monica Macchioni su SprayNews come sempre si fa trovare "pronta". Meno male che Fedez è un "homo intiero" nel senso rinascimentale del termine e non uno dei tanti zerbini che leccano polvere pur di esistere. E ha quindi il coraggio e la prontezza di denunciare un episodio gravissimo di censura preventiva. Nel frattempo, complice la scivolata su Fedez, si apre il comunicatificio di solidarietà al rapper e di evocazione della libertà di stampa e della necessità di una riforma Rai. L'ex ministro Valeria Fedeli, oggi capogruppo Pd in Vigilanza chiede "una nuova governance e un rilancio della mission Rai". Ha ragione! Sono perfettamente d'accordo con lei. Ma allora, oltre a proclamarlo sui giornali, parta dal suo partito ed eviti che la Rai diventi una porta girevole per riciclati che hanno avuto poco successo altrove...